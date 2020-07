A Savona un operaio di 54 anni di una ditta di Cairo Montenotte è morto dopo essere rimasto schiacciato da un peso mentre era impegnato in lavori per la ristrutturazione industriale dell’area Tirreno Power. Stava effettuando la manutenzione a uno dei sistemi refrigeranti non in funzione, quando è stato colpito al torace.

Correlati