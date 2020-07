Giovanna Gindro, 76enne investita il 3 giugno da un mezzo della Teknoservice in via Trento ad Imperia, mentre attraversava sulle strisce pedonali, assieme al suo cagnolino, è morta al “Santa Corona” di Pietra Ligure dopo oltre un mese di agonia. Il funerale della donna è stato celebrato nella parrocchia di Cristo Re a Oneglia, come riporta “La Stampa”.

