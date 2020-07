Il costante lavoro sul territorio, vicino ai cittadini e alle categorie, da parte del Portavoce Provinciale unitamente ai dirigenti Gianni Berrino, Massimiliano Iacobucci e Paolo Strescino ha portato alla nomina di un nuovo direttivo provinciale che abbraccia il nostro territorio da Ventimiglia al Golfo Dianese, senza dimenticare l’entroterra.

Il partito guidato dal nostro Presidente Giorgia Meloni, in crescita in tutta l’Italia, ha saputo essere attrattivo perché coerente, concreto e rispettoso delle necessità dei cittadini, provati in seguito al periodo pandemico, ma volenterosi di ripartire con coraggio e determinazione, lasciando da parte i sussidi o le lamentele, per essere concreti nel ricominciare a lavorare soprattutto in un periodo cruciale, quello estivo, in una terra che vive prevalentemente di turismo e terzo settore.

Le persone che aiuteranno il Portavoce Provinciale Fabrizio Cravero nella imminente sfida delle elezioni regionali in cui Fratelli d’Italia punta ad essere il secondo partito in termini di percentuale dei voti, sono le seguenti con le relative deleghe e cariche ricoperte:

Fabrizio Cravero portavoce provinciale Paolo Strescino organizzazione Grazia Longhitano tesseramento e amministrazione Alessandro Lodato Costa presidente circolo Imperia Francesco Mauro presidente circolo Ventimiglia – consigliere comunale Ventimiglia Lorenza Bellini presidente circolo San Lorenzo al Mare – consig. com. San Lorenzo Sergio Alberti presidente circolo Arma di Taggia Antonino Consiglio presidente circolo Sanremo Alessandro Panetta presidente circolo Bordighera Enrico Amalberti presidente circolo Vallecrosia Francesco Bregolin presidente circolo Diano Marina e Golfo Valazza Monica entroterra – consigliere comunale Montalto Carpasio Canessa Antonio cultura Pedante Graziano agricoltura e floricoltura Federica Cozza sanità e socio sanitario – consigliere comunale Sanremo Alberto Bellotti giustizia Luca Lombardi commercio – capogruppo consiglio comunale Sanremo Giacomo Pallanca urbanistica – consigliere comunale Bordighera Fabio Perri Enti Locali – consigliere comunale Vallecrosia Raffaello Bastiani Sport – consigliere comunale Taggia Deborah Mognol social Isnardi Bartolomeo frontalierato – consigliere comunale Ventimiglia Sara Serafini istruzione e formazione Giovanni Ascheri lavori pubblici – assessore comune Ventimiglia Fabrizio Sorgi commercio ambulanti Marina Agostino responsabile provinciale Gioventù Nazionale

Vogliamo essere un partito dinamico, giovane, corretto e concreto, che venga valutato per l’ottimo lavoro dei nostri dirigenti ed eletti fin qui svolto e sicuri che nel futuro l’impegno in favore dei cittadini sia ancora maggiore e finalizzato alla soluzione dei problemi della comunità e non rivolto ai biechi interessi personali.

Il Portavoce Provinciale

Avv. Fabrizio Cravero