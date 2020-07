Due agenti della Polizia Ferroviaria in servizio presso la Stazione della cittá di confine sono stati aggrediti da un migrante questa mattina verso mezzogiorno e nella colluttazione hanno riportato ferite che hanno richiesto intervento dei sanitari. Il Migrante è stato arrestato verrà processato per direttissima

