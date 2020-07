Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato questa mattina all’assemblea della sezione territoriale dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti, che si né tenuta a Sanremo, nel ristorante Marinella, in via Ruffini.

«Da tempo questa associazione – dichiara il presidente – esercita un ruolo fondamentale nella nostra comunità e le istituzioni sono tenute a riconoscerne l’importanza nel garantire assistenza e integrazione sociale a soggetti particolarmente fragili». Piana sottolinea: «Anche l’amministrazione regionale da sempre comprende la funzione strategica di questa organizzazione e contribuisce al suo sviluppo e al suo ulteriore radicamento sul territorio nella piena consapevolezza che la sua presenza è stata e sarà sempre insostituibile per il nostro territorio».

