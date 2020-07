Bel clima di festa, sabato mattina 18 luglio, per i ragazzi del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. che sono stati premiati per la

partecipazione al concorso di disegno organizzato dalla FIJLKAM durante il lockdown e intitolato “Disegna il tuo sport durante il Covid 19” .

Il concorso era stato indetto dalla FIJLKAM per i giovani atleti praticanti il Judo, il Ju-Jitsu, il Karate e la Lotta ed i loro lavori, esaminati da una giuria formata da importanti campionesse quali Erika Barbieri (Judo), Viviana Bottaro (Karate), Aurora Campagna (Lotta), sono stati premiati con bellissimi zainetti, tute e magliette targati FIJLKAM.

La premiazione, grazie alla disponibilità del Dott. Filippo Faranda, Presidente del Comitato Regionale Ligure Fijlkam, che ha voluto evitare ai bambini una trasferta difficile e pesante quale sarebbe stata quella per Genova, data la situazione dell’ Autostrada, è stata divisa in due giornate: l’ 11 luglio sono stati premiati a Genova i bambini del Levante e del Genovese, mentre la premiazione per i ragazzi di Arma di Taggia si è svolta “in casa”, nello spazio delle ex Caserme Revelli antistante la sede del Club, che permetteva un’ organizzazione che rispettasse le normative anti Covid 19.

Alla bella premiazione hanno partecipato il Presidente del Comitato Regionale Fijlkam, Dott. Filippo Faranda, il Delegato Provinciale

Fijlkam M° Daniele Berghi, il Delegato Provinciale CONI Avv. Alessandro Zunino, il Delegato allo Sport del Comune di Taggia Sig. Raffaello Bastiani e l’ Assessore alla Polizia Locale, all’ Urbanistica, alla Sicurezza del Territorio del Comune di Taggia Sig. Espedito Longobardi.

Per il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. erano presenti il Presidente Sig.ra Rita Lovrinovich, lo staff tecnico formato dal M°

Ben.to Alberto Ferrigno, dal M° Andrea Molinari, dagli Istruttori Manuela Ferrigno ed Alessio Ferrigno e dall’ Aspirante Allenatore

Cristina Ronzitti.

Dopo la consegna dei premi ai quattro atleti vincitori: Jacopo Filippi, Martina Schiavi, Nicolò Trosso e Francesco Di Fini, ai quali sono andati un bello zainetto, tuta e t-shirt, a tutti gli altri partecipanti è stata consegnata una t-shirt con il logo della Fijlkam.

Per completare l’ atmosfera serena che comprendeva anche i genitori e altri accompagnatori , è stato consumato un piccolo rinfresco offerto dal Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.

Questi i partecipanti al concorso: Armonio Ginevra – Armonio Leonardo – Bacchi Anastasia – Brigliadori Marco – Cirillo Mirko – Di Fini Francesco – Filippi Jacopo – Garibaldi Fabio – Grigolo Gabriel – Homrani Sofia – Lanteri Alberto – Laura Simone – Lo Gerfo Giada – Maccario Alessandro – Martini Margherita – Mastrolorito Nicolò – Nobile Giacomo – Panizzi Alessandro – Roncone Gabriele – Schiavi Martina – Taccogna Dario – Trosso Nicolò – Vasilache

Ciprian.

