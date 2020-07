Interviene il sindaco di Ventimiglia Getano Scullino per portare la sua piena solidarietà agli agenti della Polfer oggi aggrediti da un migrante, presso la stazione ferroviaria. Il migrante si è scagliato addosso a due agenti della Polfer in servizio presso la stazione ferroviaria di Ventimiglia e li ha aggrediti senza un apparente motivo. Un nuovo atti di violenza inaudita e inaccettabile contro le Forze dell’Ordine. Occorre intervenire immediatamente, reprimere fermamente ogni atto di inciviltà, illegalità e tanto più di violenza, senza se e senza ma. Accogliere è un atto di umanità, il troppo buonismo e il lascia passare fatti come questi, ma anche meno gravi, porta al disordine, all’insicurezza o peggio. Come era sucesso qualche giorno fa, con un agente della polizia locale di Ventimiglia, il violento anche oggi è stato arrestato, ci sono voluti di agenti della Plfer e tre militari, bene, che segua ora la giusta pena. Le Forze dell’Ordine devono essere messe in condizioni di lavorare serenamente, un lavoro difficile e spesso pericoloso e non pagato adeguatamente. Un plauso alle nostre Forze dell’Ordine, servitori dello Stato che con il loro lavoro e la loro presenza consentono che le nostre città non diventino terra del più forte o prepotente, regno del degrado e dell’illegalità. Per fatti molto più gravi, tanti servitori dello Stato sono morti. Oggi, non si può non ricordare la strage di Via D’Amelio del 19 luglio 1992, in cui morì una grande uomo e un grande magistrato, Paolo Borsellino, e gli Agenti della sua scorta. Un atto di ferocia inaudita che non deve essere dimenticato e che noi abbiamo quest’anno voluto ricordare innaugurando una piazza a Giovanni Falcone, Paolo Borselino e agli Agenti delle scorte. Difendiamo tutti, anche con piccoli atti le Forze dell’Ordine e chi combatte con loro l’illegalità.

