Una tubatura dell’acqua si è rotta in Largo Torino a Ventimiglia allagando l”area e causando la parziale chiusura della rotatoria che regola l’accesso e l’uscita dalla città di confine. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e la Polizia locale la chiusura del traffico sta creando lunghe code in città anche se la situazione va normalizzandosi

