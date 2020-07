I Carabinieri di Savona e di Alassio hanno scoperto una maxi piantagione di marijuana, a macchia di leopardo, nei boschi di Vendone, in località Vallone, in provincia di Savona. Una tonnellata di droga, del valore di 4,5 milioni, è stata sequestrata. Arrestato un 28enne di Albenga specializzatosi nella produzione, essiccazione e preparazione dello stupefacente. Aveva trasformato una zona boschiva impervia in un terreno da “coltivazione professionale” alla “narcos”, a detta degli investigatori.

