Il deposito dei bus di San Martino, il cui riutilizzo è destinato a salvare la Riviera Trasporti, potrebbe ospitare il nuovo polo scolastico cittadino. A mettere sul piatto gli 8 milioni di euro necessari per rimessa e officina, potrebbe essere il Comune con l’aiuto della Regione. Otterrebbero così uno spazio da 6.500 metri quadrati dove poter realizzare infrastrutture di cui Sanremo ha bisogno, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

