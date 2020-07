A Sanremo i titolari del Lab Gourmet, del negozio di dolciumi Candy Shop e della gelateria Gelatè chiedono al Comune 100 mila euro di risarcimento per i mancati incassi per i lavori di riqualificazione di piazza Borea d’Olmo e via Mameli. L’eccessiva durata dei lavori avrebbe causato l’azzeramento del flusso turistico e del passaggio pedonale, con incidenza sul fatturato, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

