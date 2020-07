Quattro importanti conferme nell’organico del Golfo Dianese 1923, a disposizione di Nicola Colavito, per il prossimo campionato di Promozione: Marco Vinicius Di Lauro: difensore 1993, alla sua seconda stagione a Diano Marina. Cresciuto nelle giovanili del Monza e anni di esperienza in eccellenza e serie D. Luca Garibbo: centrocampista 1994, il metronomo della mediana giallorossoblu alla sua 5° stagione a Diano Marina. Denis Falzone: difensore/centrocampista 1996, alla sua 4° stagione Dianese, stacanovista con il minutaggio più alto della squadra e sempre presente in tutte le partite dello scorso anno. Tommaso Corio: difensore 1997, alla sua seconda stagione nel Golfo dopo il passato nelle giovanili del Genoa e anni di eccellenza e serie D. | Facebook Golfo Dianese 1923 importanti conferme.

Quattro importanti conferme nell’organico a disposizione di mister Colavito per il prossimo campionato di Promozione:

Marco Vinicius Di Lauro: difensore 1993, alla sua seconda stagione a Diano Marina. Cresciuto nelle giovanili del Monza e anni di esperienza in eccellenza e serie D.

Luca Garibbo: centrocampista 1994, il metronomo della mediana giallorossoblu alla sua 5° stagione a Diano Marina.

Denis Falzone: difensore/centrocampista 1996, alla sua 4° stagione Dianese, stacanovista con il minutaggio più alto della squadra e sempre presente in tutte le partite dello scorso anno.

Tommaso Corio: difensore 1997, alla sua seconda stagione nel Golfo dopo il passato nelle giovanili del Genoa e anni di eccellenza e serie D.