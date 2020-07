SOSTENIAMO E INVESTIAMO SULLA FERROVIA DELLE MERAVIGLIE, PRESTO MOZIONE DELLA MAGGIORANZA SCULLINO IN CONSIGLIO COMUNALE

Importante incontro tra alcuni Sindaci della Valle Roia e in particolare tra i sindaci di Ventimiglia, Olivetta San Michele, Breil e Sospel. Oggetto dell’incontro le preoccupazioni per la mancanza di adeguati investimenti della linea ferroviaria Cuneo – Ventimiglia.

Oltre 100 chilometri di emozioni sulle rotaie con la linea ferroviaria Cuneo-Nizza-Ventimiglia. Un modo originale per vedere scorrere, incorniciati dal finestrino, i paesaggi dei parchi delle Alpi Marittime e del Mercantour, per giungere dai monti al mare.

La linea, inaugurata nel 1928, è un gioiello di ingegneria ferroviaria. Per attraversare le Alpi Marittime sono stati realizzati arditi ponti che attraversano da un lato all’altro le strette valli Roia e Vermenagna e numerose gallerie scavate nella montagna. Alcune sono addirittura elicoidali, la sensazione è che si avvitino nella roccia e fanno piacevolmente perdere la “bussola” al passeggero che si trova a viaggiare in una continua alternanza di direzioni e di versanti.

L’apertura del collegamento fin da subito portò vantaggi al traffico tra Piemonte e la Liguria, in particolare tra Cuneo e Ventimiglia, passando dall’importante tratto di linea Breil-Ventimiglia. Un viaggio tra i monti e il mare con importanti effetti positivi sul turismo e il commercio ma anche per il trasferimento degli abitanti dei piccoli paesi della valle.

I sindaci, dichiara Scullino, sindaco di Ventimiglia, sono preoccupati perché la linea ferroviaria in questione, nonostante la sua spettacolarità e funzionalità non è mai stata sufficientemente valorizzata e sostenuta con investimenti adeguati. Vogliamo richiamare anche una volta l’attenzione su questo collegamento ferroviario determinante per l’economia e gli abitanti della vasta area Cuneo-Ventimiglia, in particolare il tratto Breil- Ventimiglia.

Il sindaco Scullino, conclude, la “Ferrovia delle Meraviglie”, inserita nel 2016 dalla rivista tedesca Hörzu tra le dieci linee ferroviarie più belle del mondo è oggi inserita, dal FAI, nella votazione “I Luoghi del Cuore – Il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare.

Correlati