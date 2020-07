L’inaugurazione della mostra è prevista per le ore 18.00 nella sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino. Entrata pista ciclabile. Ingresso libero.

Tornano gli appuntamenti nella sede del Club Tenco e, nel rispetto rigoroso delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria, verrà inaugurata domani, 18 luglio , la mostra fotografica di Mauro Vigorosi dal titolo “ Faccia a faccia “.

Sanremo, Club Tenco: tornano gli appuntamenti in sede. Domani mostra fotografica “Faccia a faccia”