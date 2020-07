È nata la nuova brochure che illustra le bellezze della Riviera Dei Fiori.

Partendo dallo storico logo che caratterizza il territorio del ponente ligure, il cui uso è stato autorizzato dalla Regione Liguria, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria hanno dato vita alla realizzazione di uno strumento che permettesse di fornire indicazioni ai turisti sui luoghi da vedere e sulle emozioni da vivere nella nostra provincia.

È nata così la guida Riviera dei Fiori, curata dal Consorzio Turistico Riviera dei Fiori con il supporto di Innovation media, in una versione che vede 72 pagine di informazioni sul territorio, scritte in 5 lingue (italiano, francese, inglese, tedesco e russo) che, grazie anche alla collaborazione dei comuni di Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Taggia, Imperia e Diano Marina, riporta una panoramica di quello che la Riviera può offrire a chi la vuole vivere.

La presenza di numerose cartine che riportano con un’accattivante forma grafica le eccellenze da visitare, le descrizioni dei luoghi che rappresentano il territorio con le sue realtà cittadine e con le sue vallate, le illustrazioni a corredo, che forniscono l’anteprima di un mondo che nerita di essere scoperto sono state radunate in una brochure dal formato portatile, per chi la voglia utilizzare come guida, ma al contempo elegante, per chi voglia portare a casa un ricordo del viaggio da condividere con parenti e conoscenti.

In funzione del periodo particolare che stiamo vivendo, ogni guida è stata cellofanata per garantire la sicurezza nell’utilizzo da parte dei nostri ospiti.

Stampata in 30.000 copie la brochure sarà disponibile negli uffici di informazione turistica e nelle strutture ricettive della Riviera dei Fiori.

Particolarmente importante il messaggio che porterà con sé di un territorio che, unito nell’offerta, sarà in grado di valorizzare tutti i molteplici aspetti e creare un valore percepito estremamente importante per chi deve decidere la propria destinazione ideale non solo per il periodo estivo.

Correlati