Lutto a Imperia la scomparsa di Giovanni Siracusa, ultraottantenne, storico rappresentante della Cgil Scuola. I funerali di Giovanni, che lascia i figli Alfonso e Salvatore, saranno celebrati oggi alle 16 nella chiesa dei frati di piazza Roma a Porto Maurizio. Per decenni Siracusa ci è battuto per affrontare i problemi della scuola in provincia di Imperia, come ricorda Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

Correlati