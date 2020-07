Il Ventimiglia Calcio continua a mettere a punto la rosa di giocatori per la stagione 2020-21. Nelle scorse ore hanno rinnovato con la società granata Alfonso Rea e Luca Calcopietro, entrambi attaccanti già in forza la scorsa stagione (anche se il secondo è stato a lungo out a causa di un infortunio). Riconferma anche per due punti fermi dello staff tecnico: Paolo Lamberti sarà ancora il numero 2 della panchina granata, Stefano Ivaldi avrà il consueto delicato ruolo all’interno dello spogliatoio (massaggiatore).

