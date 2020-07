A Sestri Levante, alle gallerie di Sant’Anna, un giovane operaio di una ditta appaltatrice per Anas è precipitato sugli scogli cadendo da un’ altezza di 8 metri. L’uomo era impegnato nei lavori esterni alle gallerie quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sugli scogli sottostanti. L’operaio, in gravissime condizioni, è stato trasferito in elicottero al San Martino di Genova.