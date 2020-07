L’ASD Taggia Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con il calciatore Kevin Rotolo. Kevin, centrocampista classe 2002, arriva a rinforzare il centrocampo a disposizione di mister Siciliano, l’anno scorso ha vestito la maglia del Camporosso disputando il campionato di Promozione. Il Presidente Ghu e tutta la Dirigenza danno il benvenuto a Kevin e gli augurano le migliori fortune con la maglia giallorossa.

