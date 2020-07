Stefano Sparaventi sarà l’allenatore della “Squadra B” del Golfo Dianese 1923, la quale disputerà il campionato di seconda categoria. Sparaventi, un passato da difensore nella Dianese, vanta numerose esperienze da allenatore nel settore giovanile ed è reduce dall’esperienza nella scorsa stagione come seconda guida tecnica del Cervo.

Calcio, Golfo Dianese: Stefano Sparaventi allenerà la squadra impegnata in Seconda Categoria