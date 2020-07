“Abbiamo voluto supportare la realizzazione di un bel progetto che non solo valorizzerà uno dei percorsi cittadini più belli, ma che soprattutto avrà una significativa valenza sociale. I benefici fisici e psicologici dell’ippoterapia nella cura di pazienti con disabilità sono infatti riconosciuti da anni; la struttura, che comprenderà anche una fattoria didattica, sarà inoltre aperta alle famiglie e potrà coinvolgere le scuole in attività didattiche” ha commentato Vittorio Ingenito.

La Giunta Comunale di Bordighera ha scelto di sostenere con il fondo mensile di solidarietà l’iniziativa dell’ASD L’Oasi, impegnata nella creazione di un piccolo maneggio, dove si svolgeranno anche attività di ippoterapia, in un terreno lungo il Beodo.