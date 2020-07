Sull’A10 è prevista la chiusura del tratto fra i caselli di Imperia Ovest e Arma di Taggia per i veicoli provenienti da Genova e diretti a Ventimiglia dalle 22 di lunedì 20 luglio alle 6 di martedì 21. Dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì sarà invece chiuso il tratto tra Arma di Taggia e Imperia Ovest per i mezzi provenienti da Ventimiglia. Infine dalle 22 di venerdì 24 alle 6 di sabato 25 chiuso il tratto tra i due caselli di Imperia per chi arriva da Genova ed è diretto a Ventimiglia, con uscita a Imperia Est e rientro a Imperia Ovest.

