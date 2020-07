Nonostante le aperture dei tratti in orario anche stamani si sono create code sulle autostrade in Liguria. Sull’A26 si registrano otto chilometri di coda tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. In A10, in direzione Ventimiglia, ci sono tre chilometri di coda tra Arenzano e Albisola. Sull’A10 coda di tre chilometri tra Il bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per un veicolo in avaria.

