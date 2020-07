Sull’Autostrada dei Fiori, nel tratto in provincia di Imperia, saranno posizionati 6 autovelox che, una volta attivati, funzioneranno a singhiozzo, e multeranno chi supererà i limiti di 100 o 100 km all’ora in galleria e nelle zone a rischio. Prima di ogni autovelox sarà presente il cartello che lo annuncia e sui pannelli luminosi saranno presenti gli avvisi, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

Correlati