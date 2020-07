Dalle 22 di oggi sino alle 6 di domani è prevista la chiusura notturna del tratto di Autostrada dei Fiori fra i due caselli di Imperia, per il traffico in direzione di Ventimiglia. Sarà chiusa la carreggiata Nord, via Francia, per lavori di adeguamento e ispezione delle gallerie. Per tutti i veicoli sarà obbligatorio uscire dal casello di Imperia Est (Oneglia) e rientrare in quello di Imperia Ovest (Porto Maurizio).

