Alcuni familiari hanno denunciato sparizioni di oggetti appartenuti a persone decedute per il Covid in ospedale a Sanremo. Si tratta di smartphone o altri effetti personali, rimasti a carico dell’Asl, dopo che i pazienti sono morti. Almeno due le denunce di figlie i cui padri sono morti l’1 e il 27 aprile. “In Asl 1 c’è una procedura interna per la gestione dei beni personali dei pazienti affetti da Covid 19. Faremo verifiche” spiega l’Asl all’Ansa.

