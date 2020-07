La preside Anna Rita Zappulla ha riottenuto la dirigenza dell’istituto comprensivo Sanremo Centro Levante, L’1 settembre terminerà la sospensione di 12 mesi decisa dalla Cassazione, conseguenza dell’indagine per peculato legata all’uso per scopi personali dell’auto di servizio dell’Ipsia Marconi. La Zappulla è indagata a piede libero in attesa che la Procura chieda il rinvio a giudizio, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

