Unogas Energia da oltre 15 anni uno dei principali operatori privati attivo sul territorio nazionale per la fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico.

Vieni a trovarci nel nuovo Unogas Point di San Martino, in Via Lamarmora, 26-28 dove il nostro personale sarà a disposizione per farti conoscere la nostra offerta per luce e gas della tua casa o della tua attività.

Trasparenza, chiarezza ed affidabilità sono i valori che guidano il lavoro del nostro personale commerciale, a disposizione per aiutarti a pianificare la tua spesa per le utenze di luce e gas oltre a farti scoprire tutti i servizi che Unogas mette a disposizione.

Nell’Unogas Point i clienti potranno trovare le migliori soluzioni di efficientamento energetico, come impianti fotovoltaici, caldaie e condizionatori ad alta efficienza, ed in futuro altre commodity come la connessione internet veloce e la pay-tv, tramite l’affiliazione a Sky Italia, la famosa piattaforma televisiva a pagamento.

Vieni a trovarci in Via Lamarmora, 26-28 a San Martino con le tue ultime bollette per scoprire quanto potrai risparmiare, o per avere maggiori dettagli per trovare nuove soluzioni per rendere la bolletta più leggera e la tua casa più efficiente e sostenibile. Il point è aperto da lunedì e venerdì dalle 9.00 alle18.00.

Ricordiamo che siamo presenti con un point anche in centro, in Corso Orazio Raimondo 15 (di fronte allo Zampillo), il negozio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Unogas