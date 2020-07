Al mercato annonario di Sanremo la Polizia Municipale sta continuando i controlli sull’uso delle mascherine, obbligatorio per titolari delle concessioni e pubblico: tante le segnalazioni per venditori che non la utilizzerebbero. Ieri cinque vigili hanno verificato il corretto uso del dispositivo di protezione individuale. Sono state elevate due sanzioni da 400 euro (280 se la multa è pagata entro 30 giorni), come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

