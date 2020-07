Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso il film VILLETTA PER OSPITI al prezzo di € 7,90 Gli orari sono: 14.30 22.00

Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA al prezzo di € 3,90 Gli orari sono: 13.00 18.00

L’Ariston di Sanremo partecipa al PROGETTO #iorestoinsala per dare un segnale alla propria clientela, sperando al più presto di accoglierla di persona nelle nostre sale, con tutte le precauzioni dovute, gli amici cinefili.