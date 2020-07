Domani, giovedì 16 luglio alle ore 18 a Ventimiglia, nei giardini pubblici “Tommaso Reggio”, vi sarà la cerimonia in memoria di Antonio Aniante organizzata dall’Associazione Culturale ANIANTE-LENTINI (presieduta da Elio Lentini) con il patrocinio del Comune di Ventimiglia e la partecipazione dei più noti personaggi dell’arte e della cultura della Riviera di Ponente. La coordinatrice dell’evento è Silvia Malivindi. La stele in marmo nei giardini è stata realizzata in memoria del grande Antonio Aniante, (Viagrande 2 giugno 1900, Ventimiglia 6 novembre 1983), scrittore, drammaturgo e commediografo, uomo d’arte di alto prestigio che scelse la città di Ventimiglia per trascorrere molti anni della sua vita, nella villa di Latte ” i pini” che divenne un crocevia dei più grandi artisti, scrittori e filosofi dell’epoca quali, tra altri, Nico Orengo, Francesco Biamonti, Camillo Sbarbaro, Giorgio Caproni, Italo Calvino, Giacomo Natta. Nel suo lungo percorso artistico e letterario, prima a Parigi, poi a Nizza e a Latte, incontrò i più grandi maestri dell’arte contemporanea: Picasso, Chagall, Matisse, De Chirico, Pirandello, Mirò e altri ancora.

Correlati