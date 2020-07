Nel pomeriggio di domenica a Ventimiglia, a seguito di una richiesta di intervento al 112 per furto, la Squadra Volante si è portata sulla spiaggia di fronte al lungomare Varaldo. Giunti sul posto, grazie alle precise indicazioni fornite dal richiedente, gli operatori hanno individuato immediatamente l’uomo, il quale stava rovistando tra gli asciugamani di alcuni bagnanti in quel momento assenti. Un 24enne, originario del Gambia, è stato fermato ed identificato. La successiva perquisizione ha consentito di ritrovare sulla sua persona diversi oggetti (tra cui, un cellulare iPhone, una radio, un cellulare Huawei, un portafogli con documenti, patente e carte di credito, occhiali Rayban e alcuni altri oggetti personali), successivamente riconosciuti dai legittimi proprietari portatisi nel frattempo sul posto, dopo essersi accorti del furto. L’uomo, irregolare sul territorio, è stato arrestaro per furto aggravato. Il giudice, a seguito della convalida dell’arresto, lo ha condannato alla pena, sospesa, di 1 anno di reclusione.

