Alternativa Intemelia, laboratorio politico nato nel 2010 su impulso di studenti, lavoratori e membri della società civile ventimigliese desiderosi di fornire il proprio impegno per un cambiamento “dal basso” del proprio territorio, pur non essendo legati ad associazioni o partiti, comunica ufficialmente la ripresa delle proprie attività, dopo un’interruzione durata 4 anni.

Il gruppo intende riproporsi come punto di riferimento per coloro che, nell’area intemelia, condividono i valori e gli ideali di antirazzismo, ecologismo, giustizia sociale, lotta alla criminalità organizzata, mantenendo una prospettiva privilegiata su quanto succede nell’estremo Ponente Ligure ma volgendo altresì lo sguardo a grandi temi di carattere nazionale ed internazionale.

Alternativa Intemelia annuncia inoltre che, appena sarà possibile, terrà un’assemblea “fondativa”, aperta sia a nuovi che a vecchi simpatizzanti, al fine di darsi una struttura organizzativa e muovere i primi passi verso le iniziative future.

Tutti gli aggiornamenti sulle proposte e gli eventi di Alternativa Intemelia possono essere seguiti nei canali telematici che seguono: Facebook, instagram, sito web

