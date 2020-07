La quotidiana azione di controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato ha portato nei giorni scorsi all’arresto di due soggetti. Entrambe le operazioni sono il frutto delle congiunte attività di vigilanza e info-investigativa messe in atto dalle Squadre Volanti e di Polizia Giudiziaria nella città di frontiera. Una persona è stata arrestata per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. All’esito dell’attività investigativa svolta dal personale del Commissariato di Ventimiglia, nell’ambito del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona intemelia, un uomo veniva colto nella flagranza del reato mentre cedeva un pacchetto contenente sostanza stupefacente risultata essere hashish. La successiva perquisizione dell’uomo ha dato esito positivo consentendo di rinvenire altra sostanza stupefacente già suddivisa in dosi, per un peso complessivo di circa 15 grammi di hashish.

La droga è stata sequestrata e sottoposta a narcotest dagli operatori della Polizia Scientifica. l’uomo, ventimigliese di 49 anni, pluripregiudicato, veniva tratto in arresto.

Nella giornata di ieri il giudice, dopo aver convalidato la misura, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Correlati