Sono 130 i migranti in viaggio registrati negli ultimi due giorni dalla Caritas Intemelia. Ammontano a 100 i migranti respinti ogni giorno dalle autorità francesi. Nel primo semestre del 2020 sono stati 761 i migranti in transito registrati; 3.075 i pasti e 800 i kit di vestiario e igiene distribuiti. Il 23 per cento degli stranieri registrato risulta sudanese, seguono: Algeria e Nigeria, Marocco, Eritrea, Somalia e Afganistan. “Il Campo Roja è ancora chiuso ai nuovi ingressi e le persone sono costrette ad accamparsi negli spazi pubblici – spiega all’Anasa il presidente di Caritas Intemelia, Maurizio Marmo – Ventimiglia è solo una delle tante tappe del viaggio, che fino a qui è stato spaventoso. Non si possono fermare le persone e non è possibile modificare il progetto migratorio di un essere umano”.

