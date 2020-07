Ricerchiamo inoltre n. 2 educatori professionali i per la zona di Ventimiglia (IM) per Centro Diurno.

n. 2 infermieri per la zona di Imperia.

La Cooperativa “Il Faggio” Onlus sta cercando personale con urgenza, in particolare con riferimento alle figure di 2 infermieri professionali nella provincia di Imperia da assumere a tempo indeterminato.

