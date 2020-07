Dall’analisi di BlueMonitorLab, centro studi sulla Blue Economy in Italia, sulla base dei dati e degli studi elaborati dalla start up Corema Spiagge, in Liguria negli ultimi 15 anni si sono persi circa 100.000 metri quadrati di arenile, quasi tutti compresi nelle zone più turistiche e segnate dalla presenza di opere rigide. In Liguria le città più colpite sono state Alassio, Lavagna, Albenga, Santa Margherita Ligure e, di recente, anche Finale Ligure e Spotorno.

