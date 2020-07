Grande equilibrio in tutti e 4 i gironi con partite molto tirate finite spesso con pochi gol di scarto o in pareggio. Questi gli ingredienti, unito al folto pubblico che ogni sera assiepa distanza di sicurezza, la passeggiate per ammirare le partite della prima settimana del Torneo di calcio a 6, 25° Torneo “Città di Sanremo”, che si sta svolgendo sul campo del lungomare Trento e Trieste di Sanremo. Le 26 compagini hanno almeno già giocato un partita e il fatto che provengano un po’ da tutta la provincia e non solo (sono presenti squadre francesi e cuneesi) fa sì che le idee iniziali sulla forza e competitività sia un po’ diversificata. Infatti 2 delle teste di serie dei 4 gironi ( pizzeria CIRO’S e GALAPAGOS ) sono incappate in inopinate sconfitte poco prevedibili a favore dei ragazzi del BAR LANFRANCO ORMEA e della formazione tutta marocchina AYSSA. Quello dei marocchini e’ il girone più incerto con 4 formazioni in 3 punti dopo 2 giornate, con la formazione di RIVIERA24 che tallona la capolista.Grande spettacolo lo ha dato Elia Cashmere che si è presentato in campo con una new entry di notevole spessore,il giocatore del MONACO B Dragon Clement. Il torneo prosegue ogni sera a partire dalle 20:30 senza soste fino alla finalissima del 9 agosto. I risultati e le classifiche aggiornate con relativi marcatori sono presenti sul sito e sulla pagina Facebook della Sanremocalcio.

