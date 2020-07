Un immenso grazie e I miei personali complimenti alle forze dell’ordine! Sabato sera in via Hanbury a Ventimiglia ho assistito ad uno dei soliti episodi che ci hanno raccontato i residenti e i ristoratori nell’ultimo periodo. Ho chiamato immediatamente il 112 che nel giro di 5 minuti hanno inviato una pattuglia della Polizia che ha portato via questo disturbatore di quiete pubblica, faccio un appello ai miei concittadini. Fate altrettanto in ogni situazione che possa degenerare, aiutiamo le nostre forze dell’ordine.

Francesco Mauro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia (ma sopratutto cittadino ventimigliese)