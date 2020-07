Venerdì scorso il Comune di Vallecrosia ha vinto il quattordicesimo bando dell’amministrazione Biasi. Vallecrosia, infatti, è il Comune della Provincia di Imperia che ha ottenuto l’importo maggiore di fondi nel Bando Regionale di Rigenerazione Urbana.”Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – afferma Armando Biasi- Vallecrosia è il Comune che ha ottenuto l’importo più alto di fondi in Provincia di Imperia nel Bando Rigenerazione Urbana, che impegneremo per la riqualificazione della nostra città. Ringrazio sentitamente l’Assessore Marco Scajola ed il Presidente Toti, che sono sempre al nostro fianco dall’insediamento e che stanno seguendo il nostro percorso di crescita dell’immagine di Vallecrosia.”

Vallecrosia, il Sindaco Armando Biasi: “Ringraziamo la Regione: in due anni vinti 14 bandi”