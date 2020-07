Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti annuncia che per i disagi autostradali in Liguria “la quantificazione del danno occorrerà farla attraverso gli strumenti del Diritto Civile, avvieremo il percorso per chiedere i danni. Regione Liguria avvierà altri provvedimenti per farsi ascoltare da un Governo che non parla con le istituzioni della Regione. Al Mit stanno chiedendo i danni gli autotrasportatori, i terminalisti, gli armatori, gli albergatori, i balneari, i ristoratori”.

Correlati