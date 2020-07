Il Comune di Taggia assegna un contributo economico a favore della cittadinanza per contrastare la morosità incolpevole in materia di affitti.

“Si tratta di un’importante iniziativa – afferma con soddisfazione l’Assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni – per cercare di sostenere le famiglie più in difficoltà nella difficile gestione economica aggravata ulteriormente dalla pandemia che ha colpito anche il nostro paese“.

E’ possibile quindi, presentando domanda entro il 17 luglio, ottenere un sostegno nel pagamento delle mensilità di affitto per coloro che hanno avuto una riduzione del proprio reddito nei primi 5 mesi del 2020 a seguito del COVID 19.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Taggia – www.taggia.it – selezionando “albo pretorio” – ”bando” oppure

consultando direttamente il seguente link https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub

=16572&Tipo=74&CE=tgg013.

Gli uffici sono comunque disponibili telefonicamente (0184.476222) tutti i giorni, per ulteriori chiarimenti, o su appuntamento il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12,

Correlati