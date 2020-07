Nel prossimo week-end sull’A10-Autostrada dei Fiori di notte sarà chiuso il tratto compreso tra i due caselli di Imperia. L’interruzione della tratta Imperia Est-Imperia Ovest per i mezzi provenienti da Savona e diretti a Ventimiglia è programma tra le 22 di giovedì 16 luglio e le 6 di venerdì 17 luglio. Dalle 22 di venerdì 17 luglio e le 6 di sabato 18 lugiio la chiusura riguarderà chi proviene da Ventimiglia ed è diretto a Savona.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta