Don Alvise Lanteri, da 20 anni parroco della concattedrale di San Siro a Sanremo, ha annunciato le proprie dimissioni, a margine delle omelie delle Messe celebrate nel fine settimana. Ad un anno dalla pensione a giugno ha presentato le dimissioni al vescovo. Don Alvise dovrebbe rimanere sino a fine agosto. Il suo sostituto sarà don Nicolas Tshituala Tungunka, sacerdote a San Rocco ed ora parroco a San Sebastiano a Coldirodi, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

