In merito all’articolo apparso in data odierna su La Stampa “Concattedrale di Sanremo, Don Alvise si dimette da parroco. Stupore e mistero sulle motivazioni” e riportato su altri organi di stampa, è premura del Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica e del suo attuale presidente, rettificare alcune importanti inesattezze, dal nostro punto di vista sostanziali e fonte di grave amarezza.

Fa parte del carisma che ci è proprio vivere all’interno della Parrocchia ed essere al fianco dei sacerdoti, lavorando al fine che è proprio della Chiesa, nella corresponsabilità. Con questo spirito, l’Associazione ha vissuto accanto a Monsignor Alvise Lanteri durante tutti gli anni in cui è stato parroco di San Siro, e vive con profondissimo e acceso dispiacere le sue dimissioni. L’impressione espressa da qualcuno che l’Azione Cattolica parrocchiale abbia limitato esageratamente i posti all’interno della chiesa e proceduto con eccesso di zelo alla misurazione della febbre, nasce fuori contesto, semplicemente perché non corrisponde al vero che ad essa sia stata affidata e che essa si sia occupata della gestione del ritorno in concattedrale durante la riapertura della chiesa dopo il coronavirus. A priori, quindi, non si poteva occupare, e non l’ha fatto, delle incombenze sopra descritte.

La gestione di tale incarico è stata affidata ad una commissione del CPP, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, organo consultivo di cui fanno parte, oltre ai sacerdoti, i diaconi e le suore, i rappresentanti di tutte le numerose realtà presenti nella comunità: gli scout, i catechisti, l’azione cattolica, il gruppo anziani “Insieme per”, Comunione e Liberazione, il movimento dei focolari, la corale parrocchiale “San Germano”, il FAC (ovvero la Caritas Parrocchiale, denominata Fraterno Aiuto Cristiano) ed altri laici nominati liberamente dal Parroco stesso.

Ecco perché ci dissociamo con decisione e rammarico da qualsiasi accostamento fatto a ipotetici “screzi” che possano aver allontanato don Alvise dal suo importante mandato. L’azione cattolica in questo tempo si è dedicata e si sta dedicando alla cura dei suoi gruppi, cercando di fare il possibile per far sentire la propria vicinanza nel difficile momento storico che si sta affrontando e proseguendo nel cammino formativo offerto a bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, famiglie e anziani.

Il Consiglio Parrocchiale dell’Azione Cattolica della Parrocchia di San Siro – Sanremo con il Presidente

Simona Marenco