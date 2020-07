La Sanremese ha raggiunto l’accordo con l’attaccante Cherif Diallo che da oggi è a tutti gli effetti un nuovo giocatore biancoazzurro.

Nato il 10 gennaio del 1997, originario di Monrovia (Liberia), Diallo è un centravanti molto potente che fa della corsa, della generosità e dello strapotere fisico le sue armi migliori. Scoperto dai dirigenti della Fezzanese, in seguito ad un infortunio, fu prima girato al Ceparana e poi rientrò alla base con grande voglia di riscatto. Nelle ultime due stagioni in D con gli spezzini si è messo in mostra come uno dei profili più interessanti della categoria, collezionando 54 presenze e mettendo a segno 9 reti. Dopo la conferma di Lo Bosco e l’annuncio dell’ingaggio di Romano, l’arrivo di Diallo regala a mister Bifini un tris per il reparto offensivo di tutto rispetto.

“Questo è un nuovo inizio – afferma Diallo – una nuova opportunità e una nuova avventura nella mia carriera. Negli ultimi due anni con la Fezzanese ho giocato contro la Sanremese e ho realizzato che è una delle squadre migliori di tutta la categoria. Sono davvero felice di entrare a far parte di questo club. Sono molto carico. Mi metterò a disposizione del mister, dello staff e combatterò fino all’ultima goccia di sudore per la maglia biancoazzurra, la città di Sanremo, i tifosi e anche per la mia famiglia”.

