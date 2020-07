La Sanremese ha perfezionato il trasferimento del centrocampista Max Taddei al Vado. Il Capitano lascia la maglia biancoazzurra dopo 4 anni, 108 presenze in campionato e 6 reti. La società matuziana ringrazia Taddei per la professionalità e l’attaccamento dimostrato e gli augura le migliori fortune.

Questo è il messaggio con cui Max Taddei intende salutare l’ambiente biancoazzurro: “La Sanremese – dichiara il centrocampista toscano – è stata parte della mia vita per 4 anni. Abbiamo gioito e pianto tutti insieme. Sono arrivato ragazzo e me ne vado via da padre di famiglia. Sono stato adottato da questa splendida città, vissuta a pieno con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni e gli allenatori che sono stati insieme a me in questa fantastica avventura! Tutti i componenti della società, a partire dai giardinieri fino ad arrivare ai presidenti che ho avuto in questi anni, che hanno sempre avuto fiducia in me prima come uomo e poi come calciatore. L’ultimo grazie va ai tifosi: spero di aver ricambiato sul campo il loro amore nei miei confronti. Ci sono momenti come la vittoria di Savona che rimarranno indelebili nel mio cuore! Grazie Sanremo, ormai sei parte di me…“

