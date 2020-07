Il Ventimiglia Calcio ha confermato anche per la prossima stagione Michael Ventre.

Ventre è stato uno dei migliori giocatori in assoluto del campionato di Promozione appena concluso, tanto che tutti gli allenatori delle 16 squadre del girone A lo hanno inserito nella Top 11 ideale del girone. Arrivato al Ventimiglia lo scorso anno, Ventre si è inserito ottimamente nel gruppo grazie alle sue qualità umane, oltre a quelle tecniche, conosciute ed apprezzate in tutta la regione. In una sola stagione è riuscito ad instaurare uno straordinario rapporto con i compagni e con tutto lo staff e la conferma di Michael è stata fortemente voluta da entrambe le parti.

Con la conferma del forte attaccante (lo scorso anno 15 gol in 20 presenze), la rosa a disposizione del tecnico Fabio Luccisano inizia a prendere forma e si conferma tra le più ambiziose del torneo di Promozione.

