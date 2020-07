E’ morto il bambino di 11 anni originario di Savona coinvolto nell’incidente all’interno della galleria che collega l’abitato di Predazzo con Ziano di Fiemme, in Trentino sabato scorso. Restano gravi le condizioni della madre, ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santa Chiara di Trento. La famiglia, proveniente da Savona, era diretta in Val di Fassa per un periodo di vacanza. L’incidente ha coinvolto un mezzo proveniente in direzione opposta.

