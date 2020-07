Domenica 19 luglio , ore 18,00: giornata dedicata a Gianni Rodari “Una filastrocca per celebrare i 100 anni di Rodari” con letture da parte dei bambini di Badalucco; introduzione a cura di Stefania Stefanelli

Sabato 18 luglio , ore 19,00: Morena Fellegara presenterà il suo libro “Un Pastis al Bar Marco. La prima indagine sanremese di un barista-investigatore”, Fratelli Frilli Editori; dialogherà con l’autrice Donatella Cataldo; letture a cura dei Soci del Club per l’UNESCO di Sanremo

Rispettando tutte le disposizioni sanitarie anti-covid, il Club per l’UNESCO di Sanremo annuncia la ripresa delle sue attività culturali pubbliche rivolte alla cittadinanza di tutto il Ponente ligure, soci del Club, cittadini residenti, turisti e villeggianti. Nel mese di luglio andremo spesso e volentieri a Badalucco, parteciperà al “ Badalucco Book Festival ” con tre eventi, nei quali il Club rivolgerà i suoi saluti ai presenti. Si terranno all’aperto nella Piazza della Chiesa della Misericordia “U Ciazzà”:

Badalucco, il Club per l’Unesco di Sanremo parteciperà con tre eventi al “Badalucco Book Festival”